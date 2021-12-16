يحيى الفخراني يقدم «ياما في الجراب يا حاوي» بموسم الرياض.. اليوم

يقدم الفنان يحيى الفخراني، مساء اليوم الخميس، العرض الأول لمسرحيته "ياما في الجراب ياحاوي"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المُقام بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" لمدة خمس أيام، وذلك حتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 ديسمبر الجاري.

ويشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم بجانب النجم الكبير يحيى الفخراني، وهم النجم إياد نصار، والمطرب محمد الشرنوبي، والمطربة كارمن سليمان، والفنان شريف الدسوقي، والفنانة سما إبراهيم، والفنانة لبنى ونس، والفنان ناصر سيف، والفنان علاء قوقة، والفنان رضا إدريس، والفنان إسماعيل فرغلي.

والعرض المسرحي من إنتاج "كايرو شو" بمشاركة "تذكرتي" برئاسة منتصر النبراوي، وهي مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري، بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات وأشرف عليها فنيا محمد هاني.

وتدور أحداث "يا ما في الجراب يا حاوي" في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

وافتتح الفنان الكبير يحيى الفخراني، في يوم 17 أغسطس الماضي، أولى حفلات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية وذلك وسط حضور جماهيري ورسمي كبير من الجمهور السكندري، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة.

ثم انطلقت عروض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي"، نهاية أغسطس الماضي، على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.