إيرادات «برا المنهج» تتجاوز 100 ألف جنيه فى أول ليلة عرض

طُرح، مساء أمس، فيلم "برا المنج" في دور العرض السينمائية، والذي يخوض بطولته كل من النجم ماجد الكدواني، والفنانة روبي.

وحقق الفيلم في أول ليلة عرض إيرادات وصلت إلى 110 آلاف جنيه، حيث طُرح الفيلم في عدد كبير من قاعات العرض التي وصل عددها إلى 44 دور عرض سينمائية مختلفة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

واحتفل، مساء أمس الأربعاء، فريق وصناع عمل فيلم "برا المنهج" بالعرض الخاص والأول للعمل داخل إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور أبطال العمل، منهم الفنان ماجد الكدواني، والفنانة روبي، وعدد من الضيوف المدعوين.

قصة وأحداث فيلم «برا المنهج»

"برا المنهج" دراما تمس القلب وتدور حول شحصية "نور" الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئًا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

أبطال وصنَّاع فيلم «برا المنهج»

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان ماجد الكدواني، والطفل عمر شريف، بالاشتراك مع ضيوف الشرف النجمة روبي، وأسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، ودنيا ماهر.

ومدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) وتوزيع داخلي دولار فيلم، والتوزيع بدول الخليج أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.