الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اعرف حقوقك.. رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك من خلال التقرير يستعرض الدستور كيفية الحصول على منحة الرئاسية والفئات المستهدفة من المعاش الشهري ومنافذ صرف المعاش.

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021

وفقا للخطة الرقمية التي تنتهجها الحكومة حاليا يستطيع كافة المتقدمين للحصول على معاش المبادرة الرئاسية حياة كريمة "تكافل وكرامة" الشهري الاستعلام الإلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة "تكافل وكرامة" من  القائمة الرئيسية للموقع.
  • كتابة بيانات المستعلم كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...).
  • تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم.
  • تحديد نوع المعاش المتقدم له (تكافل، كرامة).
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها الخاصة بالمعاش الشهري.

الفئات المستحقة لمعاش التكافل والكرامة

تمنح وزارة التضامن الاجتماعي المعاش الشهري "تكافل وكرامة" لنحو 3.8 مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية من المطلقات والأرامل والأيتام والمرأة المعيلة التي هجرها زوجها و كبار السن حيث يكون متوسط صرف معاش الأسر المستفيدة من التكافل 500 جنيه شهريا بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة 450 جنيه و مستفيدين من معاش الكرامة من الأيتام 350 جنيها شهريا، حيث يتم الصرف بشكل منتظم للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لضمان وصل الدعم المالي لمستحقيه بمختلف المحافظات في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

منافذ صرف المعاش تكافل وكرامة 

زادت التساؤلات عن رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2021 ومنافذ صرف المعاش شهريا، حيث خصصت وزارة التضامن عدة منافذ للصرف منها ماكينات الصرف الآلي للبنوك من خلال بطاقة ميزة و مديريات التضامن الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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