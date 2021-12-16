الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس حكماء المسلمين يفتتح مكتبه الافتراضي في إندونيسيا

الرميثي
الرميثي

افتتح مجلس حكماء المسلمين مكتبه الافتراضي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور معالي الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، وزير الشؤون الدينية الأسبق، والدكتور سلطان الرميثي الأمين العام للمجلس، والدكتور قمر الدين أمين، وكيل وزارة الشؤون الدينية الإندونيسي.

قال الدكتور قريش شهاب إن الحكمة التي يعنيها مجلس حكماء المسلمين تتمثل في ربط العلم بالعمل؛ ويسعى المجلس من خلال ذلك لخير كل الإنسانية وليس المسلمين وحدهم، معربًا عن شكره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين لتحقيق أهداف المجلس ورسالته.

بدوره قال الدكتور سلطان الرميثي إن المجلس يبذل جهدا كبيرا في تعزيز ونشر ثقافة السلام في كل المجتمعات، معربا عن اعتزازه بنموذج التسامح الذي يعيشه المجتمع الإندونيسي مع تعدد أعراقه وثقافاته، وسعي المجلس للاستفادة من هذه التجربة الفريدة، بينما قال الدكتور قمر الدين أمين إن بلاده تعتز كثيرًا بوجود مجلس حكماء المسلمين على أرضها، وتثق بأن المجلس سيعزز من قيم التسامح والتعايش في إندونيسيا والعالم.

من جانبه أوضح الدكتور زين المجد، رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر في إندونيسيا، أن إندونيسيا تعد مكانًا للتسامح بين مكوناتها، وسيعمل مكتب مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا على أن يصل هذا النموذج للعالم عبر ترجمة أعمال المفكرين الإندونيسيين إلى العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث التي من شأنها تعزيز السلام.

حضر اللقاء الدكتور لقمان حكيم وزير الشؤون الدينية الأسبق، وممثلون عن مختلف الأديان في المجتمع الإندونيسي، وعدد من الدعاة والعلماء وأساتذة الجامعات الإندونيسية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين.

العاصمة الإندونيسية جاكرتا عضو مجلس حكماء المسلمين وزير الشؤون الدينية الأسبق سلطان الرميثي الأمين العام للمجلس الدكتور قمر الدين أمين

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وائل لطفي

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