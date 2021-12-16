تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الأربعاء، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم وممتلكاتهم، جاء ذلك وفقا لوكاله وفا الفلسطينية.

الاحتلال يجبر عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في بلدة سلوان

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من الضفة الغربية، وأجبرت سلطات الاحتلال عائلة نصار على هدم ثلاثة من منازلها في سلوان، وأخطر الاحتلال بوقف العمل في عدد من المساكن والمنشآت جنوب الخليل، كما أخطر عائلات بإخلاء منازلها لإجراء تدريبات عسكرية في خربة إبزيق بالأغوار.

واستولى الاحتلال على جرار زراعي في مسافر يطا، واستباح مستوطنون قطعة أرض في حي الشيخ جراح بهدف الاستيلاء عليها، كما جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

إصابات بالاختناق واعتقال 5 مواطنين

أصيب، عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل.

وقال رئيس لجنة طوارئ مخيم العروب، عبد الحي جوابرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونصبت حواجز عسكرية ثابتة داخله، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال التي رشقتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم إسعافهم ميدانيا.

حملة اعتقالات بالضفة

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد موسى حجازي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في منطقة "جبل الموالح" بمدينة بيت لحم، كما اقتحمت منزلين في قرية حرملة شرق بيت لحم، يعودان للمواطنين سالم محمود الصباح، وصلاح موسى محمد.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد ابداح من مخيم عسكر شرق نابلس، بعد خلع أبواب منزل عائلته، واقتحامه برفقة الكلاب البوليسية، والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين واستولت على جرار زراعي أثناء قيامهم بحراثة أرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا": إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: سليمان محمد، وابراهيم أبو عرام، وماهر احمد محمد، واستولت على جرار زراعي أثناء حراثتهم لأرضهم في منطقة الركيز بمسافر يطا.

وفي محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال منزلين، ونصبت حاجزا عسكريا على مداخل بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وذكر ذوو الأسير مناضل يعقوب انفيعات، أن قوات الاحتلال داهمت منزلهم، وعبثت بمحتوياته بطريقة استفزازية، ومزقت صور نجلهم الأسير.

كما داهمت تلك القوات منزل الأسير المحرر سائد أبو عبيد في قرية كفر قود، وعبثت بمحتوياته، واستجوبت ساكنيه. وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في البلدة، وسيّرت آلياتها في شوارعها.

إجبار عائلة على هدم ثلاثة من منازلها

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة على هدم ثلاثة منازل تمتلكها في حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وشرعت عائلة نصار منذ ساعات الصباح بهدم 3 من منازلها، تنفيذًا لقرار بلدية الاحتلال التي أجبرتهم على هدمها، أو تحمّل أجرة الهدم.

وقال مازن نصار مالك أحد المنازل الثلاثة: اضطررنا أنا وشقيقي وابن شقيقي، لهدم منازلنا وتشريد عائلاتنا المكونة من خمسة وثلاثين فردًا، تجنبًا لتغريمنا تكاليف الهدم التي تصل الى عشرات آلاف الشواقل، بعد أن أخطرتنا بلدية الاحتلال بالهدم".

وأضاف: "عرضت سلطات الاحتلال على والدي تعويضًا مقابل إخلاء الأرض، فرفض رفضًا قاطعًا، فلجأت لحجج واهية للاستيلاء على الأرض، التي تبلغ مساحتها دونمين".

وفي محافظة الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في عدد من المساكن والمنشآت، من بينها حديقة للأطفال في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي سوسيا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سوسيا في مسافر يطا، واخطرت بوقف العمل في "بركس" للمواشي، وغرفة سكنية يعودان للمواطن محمود نواجعة، وبئر مياه للمواطن نصر نواجعة.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أخطرت سلطات الاحتلال ست عائلات من خربة ابزيق بالأغوار الشمالية بإخلاء منازلها مجددًا، لإجراء تدريبات عسكرية أواخر الشهر الجاري.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال أخطرت العائلات ذاتها التي تم إخلاؤها من منازلها قسرًا عدة مرات على مدار الأسبوعين الجاري والفائت لإجراء تدريبات عسكرية، وأجبرت على المبيت في العراء مع أطفالها في ظل الظروف الجوية الصعبة.

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، يرافقهم جنود الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي سياق متصل، سيّج مستوطنون، أرضًا بالأسلاك الشائكة في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

واقتحموا المستوطنين حي الشيخ جراح، ووضعوا أسلاكا شائكة على قطعة أرض بهدف الاستيلاء عليها.