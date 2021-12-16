الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية الأمريكية تسرح البحارة الرافضين لتلقى لقاح كورونا

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

قررت القوات البحرية الأمريكية تسريح البحارة الرافضين لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا على غرار ما أعلنته القوات الجوية بشأن غير المحصنين.

وكانت القوات الجوية الأمريكية، قامت بتسريح 27 شخصا لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، ما يجعلهم أول من يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين يتم تسريحهم إداريا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحة أن المسرحين كانوا جميعا في فترة التجنيد الأولى، لذا كانوا أصغر سنا وأقل رتبة.

وأوضحت أنه ليس من غير المألوف طرد أفراد الجيش من الخدمة لعصيان أمر، "ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، تم تسريح حوالي 1800 طيار بسبب عدم اتباع الأوامر".

وطلبت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، من جميع أفراد الجيش، بما في ذلك الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط، الحصول على اللقاح.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، إن اللقاح ضروري للحفاظ على صحة القوات الأمريكية وقدرتها على الاستجابة لأزمة الأمن القومي.

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 272 مليونا و197 ألفا و443 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و329 ألفا و536 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 802 ألف و510 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ617 ألفا و271 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 476 ألفا و135 حالة وفاة.

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