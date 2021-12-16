الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة " تكشف عن اعراض  نقص الفيتامين في الدواجن وطرق الوقاية

الدواجن
الدواجن

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن أسباب نقص الفيتامينات في الدواجن والأعراض وطرق الوقاية.

وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن نقص الفيتامين يرجع إلى عدم تغذية الحيوانات على مواد العلف الخضراء أو المصادر الغنية بالكاروتين كالذرة الصفراء لمدد طويلة، واحتواء عليقة الحيوانات على كميات كبيرة من مركبات النترات، وارتفاع درجة الحرارة الجوية بشدة، وإصابة الأمعاء والكبد بأمراض مزمنة، وكذا أن الاحتياجات من فيتامين (أ) تزداد عند إصابة الطيور بالكوكسيديا.

وحول أعراض نقص الفيتامين قال التقرير إن الأعراض تتكون ببطء ويحدث ضعف ويصبح الريش منفوشًا ويقل إنتاج البيض ونسبة الفقس والخصوبة، وتظهر التهابات العين والجفون وإفرازات الأنف بوضوح وتظهر طبقة بيضاء فوق غشاء العين المتحرك مع وجود مواد متجبنة وتمتد الالتهابات إلي الجيوب الأنفية حيث تتجمع مواد مخاطية أو متجبنة.

وأضاف التقرير أنه  تظهر بثرات متجبنة أسفل اللسان وعلى المريء وامتداد البلعوم وسبب صعوبة في التنفس وقد ينفق الطائر من الاختناق وهذا ما يشبه الدفتريا، كما ان نقصه في علائق الدجاج البياض يؤدي إلي تزايد عدد وحجم البقع الدموية في البيضة من الداخل، حيث تنفق الكتاكيت في الأيام الأولى من التفريخ.

وحول طرق العلاج قال التقرير أنه يجب أن يكون مخلوط الفيتامينات خاليًا تمامًا من أي مواد هرمونية أو مواد ضارة بصحة الدواجن.

ويفضل عدم إضافة مخلوط المعادن النادرة إلى مخلوط الفيتامينات حيث أنه تحت ظروف التخزين غير المثالية قد تؤثر المعادن على فاعلية بعض الفيتامينات.

وتعد الفيتامينات من أهم العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار العمليات الحيوية داخل جسم الطيور من الضروري توافرها بالنسب المطلوبة طبقا للنوع والعمر والمرحلة الإنتاجية للطائر، ومن المعروف أن نقصها يتسبب فى حدوث بعض المشاكل المرضية والإنتاجية للطيور.

الزراعة تكشف اعراض نقص الفيتامين الدواجن وطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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