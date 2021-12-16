الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفى بصانعة الأحلام والعرائس بدر حمادة

فنانة العرائس بدر
فنانة العرائس بدر حمادة

تبث في الثامنة من مساء اليوم الخميس، عبر تطبيق زووم، أمسية جديدة من أمسيات صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، حيث يحتفي الصالون هذا الأسبوع بفنانة العرائس الراحلة بدر حمادة، في لقاء تحت عنوان "صانعة الأحلام والعرائس.. بدر حمادة".

ويشارك في الأمسية كل من: الناقد الفنان التشكيلي صلاح بيصار ــ الفنانة المخرجة شويكار خليفة - مني عنايت - طارق فهمي حسين - هشام بهجت ومن اليمن فاطمة الزهيري و إبتسام المتوكل، ويدير الأمسية الشاعر زين العابدين فؤاد.

ــ صانعة الأحلام والعرائس.. بدر حمادة
وفي تصريحات خاصة لــ"الدستور"، قال الفنان صلاح بيصار: الفنانة بدر حمادة 1935- 2000 صاحبة مملكة من العرائس، جعلت منها صورة تعبيرية تتألق بوجوه كثيرة، ورغم بصمتها الكبيرة فى فن العروسة، وتجربتها العميقة فى هذا المجال من عرائس الدمى اللعبة إلى عرائس المسرح، إلا أننا نسيناها رغم دورها الكبير والملهم فى فن العروسة.

ولدت بدر حمادة فى العريش وتخرجت من معهد التربية الفنية عام 1957، وعملت فى التدريس أحب المهن إلى قلبها. ورغم المعاناة فى عملها و كانت متزوجة ومقيمة بالقاهرة وتعمل بالإسماعيلية، لم يوقف  حبها الشديد للتدريس إلا تعنت المفتشات فقدمت استقالتها. وكان ذلك بداية العمل فى هوايتها المحببة وهى عمل العرائس والتحقت بمسرح العرائس عام 1963 وقت أن كان مديره الكاتب راجى عنايت. وكما يقول :عكفت بدر حمادة على  تصميم عرائس المسرح المتحركة، عرائس القفاز التى تتحرك باليد من أسفل وعرائس"الماريونيت" التى تتحرك بالخيوط من أعلى وتجاوزت ذلك إلى عرائس التلفزيون فعملت عرائس وديكورات مسلسل "لبلب وعنتر".

وتابع بيصار: اشتركت بدر حمادة فى تنفيذ عدة برامج مع الفنان ناجى شاكر مثل : "مدينة الأحلام" و"دقى يامزيكا" كما قامت بتصميم العديد من الأعمال مثل: "حورية السما الثامنة" و"حلم حطاب" و "علاء والمصباح" و"ندا وسفروت فى أعماق البحار".
سافرت بدر حمادة مع المسرح إلى بلدان عديدة: بلغاريا ورومانيا وبولندا والمجر ويوغوسلافيا وتشكوسلوفاكيا وروسيا.

وتزوجت الفنانة بدر حمادة من فنان الكاريكاتيرالكبير الراحل بهجت عثمان وحول قصة زواجهما يقول  بسخريته المعهودة أشبه برسومه الكاريكاتورية: الحمد لله كان شعارنا الفقر والجدعنة عندما قررنا الزواج أنا وشريكة حياتى و كنت أعمل كرسام فى مجلتى روزاليوسف وصباح الخير، وكانت مرتباتنا متواضعة بالنسبة لنظرائنا فى الجرائد والمجلات الأخرى، وذلك لأن أمنا الجليلة "فاطمة اليوسف" صاحبة الجريدة فى ذلك الوقت كانت ترى أن كثرة المال مفسدة لنا وكان ابنها إحسان عبد القدوس يماثلنا فى تواضع المرتب. وقد قررنا أنا و"بدر" وهذا هو اسمها ووصفها أيضا أن نتزوج بالإصرار ومباركة ممن حولنا.
وصدر للفنانة بدر حمادة العديد من كتب الأطفال التي قدمت رسومها وتصميمها مع الفنان بهجت فى تجربة مشتركة من  بينها: ضجر السلطان – صيام الثعلب – غراب الألوان ــ على بائع الكعك – لمياء ووائل والدراجة.

صالون زين العابدين فؤاد الثقافي صانعة الأحلام والعرائس بدر حمادة الفنان صلاح بيصار المخرجة شويكار خليفة الفنان بهجت عثمان

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