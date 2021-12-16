الخميس 16 ديسمبر 2021
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عالم

الانتخابات والهجرة غير الشرعية محور مباحثات وزيرى خارجية ليبيا وإيطاليا

نجلاء المنقوش ولويجي
نجلاء المنقوش ولويجي دي مايو

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، في روما ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية.

 

وذكر بيان صادر عن  الخارجية الليبية، نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن دي مايو جدد خلال المباحثات دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة. 

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وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا العديد من الملفات منها الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.

 

ولفت البيان إلى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية أثنى على جهود حكومة الوحدة الوطنية وما حققته من لاستقرار وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية.

 

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده، وكذلك الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لهذه الظاهرة. 

 

من جهتها جددت المنقوش التأكيد على أن حل هذه القضية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود.

 

وفي وقت سابق اليوم ألقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش،محاضرة في جامعة روما بعنوان "السيناريوهات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط وتأثيراتها على ليبيا"،  وذلك بحضور عميد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وحشد من الطالبات والطلبة.

 

واشتملت المحاضرة، وفق منشور الخارجية الليبية، على عديد المحاور، منها: الموقع الجغرافي والتاريخي والسياسي لليبيا، وتأثير ذلك على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتغيرات التي أحدتثها على المشهد اليوم، إضافة إلى جهود حكومة الوحدة الوطنية الساعية إلى مجابهة تحديات المرحلة، ووضع الأسس والآليات الاستراتيجية لبناء السلام والمؤسسات الموحدة والفاعلة في ليبيا.

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يشار إلى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، لويجي دي مايو، أكد الجمعة الماضية، دعم بلاده لعملية انتخابية شاملة وشرعية في ليبيا.

 

وقال دى مايو خلال حدث "هنا إيطاليا" بمقر وزارة الخارجية قصر فارنسينا، إن ليبيا على رأس أولويات إيطاليا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة آكي الإيطالية.

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نجلاء المنقوش لويجي دي مايو إيطاليا روما ليبيا إجراء الانتخابات الليبية الهجرة غير الشرعية

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وائل لطفي

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