الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 معلومات هامة عن المشروع القومى للصوامع لتخزين الأقماح

الصوامع الأقماح
الصوامع الأقماح

تولي وزارة التموين والتجارةالداخلية اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي للصوامع، والذي يعمل على توفير طاقات تخزينية للسلع الاستراتيجية مثل القمح الذي يتم استخدامه في إنتاج منظومة الخبز المدعم.

 ويرصد"الدستور"، عبر السطور التالية، أبرز المعلومات عن المشروع القومي للصوامع:

1- تستهدف وزارة التموين والتجارة إنشاء 60 صومعة حقلية بتكلفة 120 مليون دولار حتى عام 2030.

2- أسندت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصوامع، تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الإقماح؛ لإحكام الرقابة التامة على الأقماح التموينية  إلى شركة  ACMI «أكمى» بتكنولوجيا IBM «آي. بي. إم» العالمية. 

3- تستهدف "التموين" من خلال المشروع القومي للصوامع رفع كفاءة منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح.

4- كما تهدف "التموين" من خلال المشروع إلى ضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية بما يعزز توجه الحكومة نحو فرض المزيد من الضوابط التنظيمية والرقابية على جودة منتجات القمح. 

5- تستهدف الشركة القابضة للصوامع تنفيذ مشروع لربط الصوامع التابعة لها بمنظومة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، من خلال ربط صومعة كوم أبو راضي ببني سويف بالسكك الحديدية بتكلفة 40 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لربط 5 صوامع أخرى خلال الفترة المقبلة.

6- انتهت وزارة التموين من صومعتي الصالحية بالشرقية، وأبو صوير بالإسماعيلية  بسعات تخزينية 120 ألف طن، ضمن قرض سعودي.

وزارة التموين القمح المشروع القومي التكنولوجيا الرقمية استخدام التكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

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