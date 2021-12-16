وزيرة الثقافة تتفقد المعرض الدولى للتصميمات المسرحية بالتجريبى (صور)

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء الأربعاء، المعرض الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية، والذي يأتي ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويقام بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، والفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، والمهندس حازم شبل مدير لجنة المعارض بالمهرجان.

وقالت عبد الدايم، إن المعرض يساهم في تبادل الخبرات بمجال التصميم المسرحي ويهدف إلى إلقاء الضوء على أعمال العديد من المصممين من مختلف الجنسيات، لافتة إلى استثمار الفرص الدولية للإطلاع على أحدث أشكال الإبداعات حول العالم، مشيدة بالأعمال المختارة للمشاركة به.

إيناس عبد الدايم وخالد جلال

يذكر أن المعرض يضم 55 تصميماً مسرحياً متنوعاً مابين (سينوغرافيا، ديكور، أزياء، إضاءة، إسقاط ضوئي) لمصممين من 19 دولة، هي: مصر، الكويت، سوريا، السعودية، المغرب، لبنان، البحرين، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند، المجر، اليابان، الصين، تايوان، الدنمارك، صربيا، البرازيل، جمهورية التشيك ، وتم اختيار الأفضل للعرض من بين أكثر من 100 عمل تم تقديمها للجنة الفرز التي تشكلت من المهندس عمرو عبد الله و الدكتور محمد سعد، حيث تقدم للمعرض 24 تصميماً من مصر، و 10 تصميمات من الدول العربية و71 تصميماً من الدول الأجنبية

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايمن افتتحت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الثلاثاء، على مسرح البالون، وقالت فى حفل الافتتاح: "نلتقي اليوم فى دورة جديدة من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، وهدفنا أن تسرى رياح التجريب على مدار العام فى كل ربوع مصر من أجل تقديم أشكال مسرحية مختلفة، فسعينا أن تشارك مدن مصر بالمهرجان سواء بعروض مسرحية أو أن تكون متلقيا".

المعرض الدولى للتصميمات المسرحية

وأضافت: "سيتم تقديم 9 عروض مسرحية في محافظات مصر ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي يقوم عليها فنانون من محافظات مصر، وقررنا أن تتجول بعض العروض فى المحافظات ، أما الورش التدريبة فتقام كذلك في المحافظات بجانب العاصمة، وبذلك تتفاعل 10 محافظات خلال هذه الدورة مع المهرجان".