مسئولة أمريكية: بيانات أولية تشير لقابلية أوميكرون للانتقال أكثر من دلتا

قالت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من المتحور دلتا.

وتوجد حالات مؤكدة للإصابة بأوميكرون في 36 ولاية على الأقل ويتوقع مسئولو الصحة أن يشهدوا استمرار نمو معدل الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت والنسكي في إفادة بالبيت الأبيض إن المسئولين بدأوا في رصد زيادة الإصابات بـ (كوفيد-19) بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملًا وإن معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات تنشيطية أقل بعشرة أمثال.

وتعتزم الولايات المتحدة فرض إجراءات أكثر تشددًا لجهة فحوصات الكشف عن (كوفيد-19) على الوافدين الى الأراضي الأمريكية وحجر صحي عند دخول البلاد، بحسب ما قال مسئولون صحيون بسبب القلق من انتشار المتحورة أوميكرون.