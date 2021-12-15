الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».. أماكن تواجد وحدات التدريب المتنقلة بقرى المحافظات

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

أطلقت وزارة القوى العاملة، وحدات التدريب المتنقلة بقرى المحافظات المختلفة، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات.

وتهدف تلك الوحدات إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

كما تقدم تلك الوحدات المتنقلة للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القري وهي، التفصيل والحياكة، كهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، وذلك بنظام الساعات التدريبية، حيث تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر، و60 ساعة تدريبية على مهنتي السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما.

وبالنسبة لأماكن تواجد تلك الوحدات بالمحافظات، أعلنت الوزارة أن أماكن تلك الوحدات بالمحافظات تأتي كالتالي: 


1- الدقهلية: مركز شربين - أمام مجلس المدينة

2- الوادي الجديد: قرية الجزائر - مدرسة الجزائر الاعدادية المشتركة - مركز الخارجة.

3- سوهاج: قريه أم دومة، بجوار الوحدة المحلية، مركز طما.

4- الفيوم: قرية دفنو، بجوار مسجد الحسن، مركز أطسا.

5- كفر الشيخ: مركز سيدي سالم، أمام الحماية المدنية.

6- المنيا:  قرية دير أبو حنس، منطقة كوم ماريا، مركز ملوي، وقرية جريس، داخل المجلس القروي، مركز أبو قرقاص.

7 - أسيوط: مركز ساحل سليم، شارع التحرير أمام البنك الزراعي، مركز ساحل سليم.

8 - الأقصر: قرية القرنة، أمام نزل فضيلة الإمام الأكبر.

9 - مرسى مطروح: قرية المراقي، الشارع الرئيسي لقرية المراقي، سيوة.

10 - البحيرة: مركز بدر، أمام رئاسة ومجلس مدينة بدر.

11 - قنا: مركز فرشوط، بجوار مجلس المدينة.

12 - أسوان: مدينة إدفو، بجوار الوحدة المحلية.


13- القليوبية: قرية الشوبك، بجوار المعهد الديني والجمعية التعاونية  الزراعية وبريد القرية، مركز شبين القناطر.

14 - الجيزة: مركز أطفيح، المساكن الشعبية بجوار مكتب عمل أطفيح.

15 -  بورسعيد: حي الضواحي، جراج حى الضواحي.

16 - البحر الأحمر: الغردقة، شارع المصالح أمام مكتب عمل الغردقة.

17 - الغربية: نهطاي، بجوار الوحدة المحلية، زفتي.

18 -  المنوفية: قرية كفر عشما، خلف الوحدة المحلية، مدينة الشهداء.

19- الشرقية: العاشر من رمضان، المجاورة 45 مؤسسة نجم الخير، السماكين، مركز الحسينية.

20- بني سويف: قرية أشمنت، بجوار الوحدة المحلية، مركز ناصر.

21 - دمياط: قرية أبو عياد، محطة الأتوبيس القديمة قرب المجلس المحلي للقرية، مركز كفر سعد.

22 -  الإسماعيلية: التل الكبير، أمام فيلا رئيس مجلس المدينة.

23 - جنوب سيناء: الوادي بطور سيناء، حي المروة «توشكي» بجوار نقطة الشرطة  والمستشفى.

24 - الإسكندرية: المنتزه، حوض 10 بجوار منزل العمدة.

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وزارة القوى العاملة وحدات التدريب المتنقلة قرى المحافظات الرئيس عبد الفتاح السيسي مهنتك مستقبلك حياة كريمه البطالة

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