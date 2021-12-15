بروتوكول تعاون مع «أكساد» لإقامة مشروع إدارة السقوط المطرى بمطروح

وقع اليوم الأربعاء، المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" بروتوكول تعاون لإقامة مشروع إدارة السقوط المطري، وذلك بمقر مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بحضور الدكتور إبراهيم غربال أحد خبراء مركز أكساد ومتخصصي الأراضي والتربة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

قال الدكتور سيد خليفة مدير مركز العربي لدراسات المناطق الجافة وللأراضي القاحلة "أكساد" إن بروتوكول التعاون يهدف الى التعاون العلمي والفني؛ لتحقيق الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لمناطق السقوط المطري بمطروح.

بروتوكول تعاون مع «أكساد»

وأضاف، أن ذلك التعاون المثمر يأتي بين المركز العربي ومركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية متمثلا في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والتواصل والدعم للعمل المشترك بينهما عبر السنوات الطويلة الماضية في الكثير من الأنشطة والدارسات في المجال الزراعي وتأكيدا لدور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة كبيت خبرة بالقاهرة.

بروتوكول تعاون مع «أكساد»

وتابع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم سيتم تنفيذ واستصلاح وصيانة وحصاد المياه بوادي الزرقا عن طريق إنشاء جوبيات لـ 12 سدا داخل الوادي .

وأوضح "الأمير"، أن المشروع يهدف الى تنفيذ عدد 10 سدود حجرية كنتورية في عدد من الوحدات الرعوية لخدمة نباتات المراعي التي سوف يتم زراعتها وصيانة التربة وحمايتها من التدهور والانجراف، وذلك من خلال التكامل بين أنشطة حصاد المياه وصيانة التربة والمراعي.

بروتوكول تعاون مع «أكساد»

وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أن الاتفاقية تشير الى القيام بالدراسة لتقدير كميات الأتربة المنجرفة سنوياً بوادي الزرقا باستخدام المعادلة العالمية لفقد التربة RUSLE باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد وعداد خريطة تدهور الأراضي بوادي الزرقا بمدينة مرسي مطروح.

بروتوكول تعاون مع �أكساد�