الخميس 16 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

ما المقصود بالعدسة؟.. «التعليم» تبث درسا مهما لطلاب الصف الثالث الإعدادى

الإعدادي
الإعدادي

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درسا مهما لطلاب الصف الثالث الإعدادي بعنوان: ما المقصود بالعدسة؟.. تعالوا نتعرّف على الإجابة


وقالت الوزارة في منشور علي صفحتها الرسمية عبر فيس بوك : طلاب "الصف الثالث الإعدادي"، مع شرح كل نوع من أنواع العدسات، وهما العدسة "المحدبة" و"المقعرة"، شاهدوهم من خلال الفيديو التالي، من درس "العدسات"، مادة "العلوم".

لمشاهدة الدرس 
https://fb.watch/9VOIJcMUQy/

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس لجميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021_2022، وجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الإعدادية الإلتزام بتنفيذ الآتي:
_ التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021_2022 من خلال الرابط التالي
Moe_register.emis.gov.eg
وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب
_ يبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب وذلك بداية من يوم 12 ديسمبر حتي يوم 20 ديسمبر .
وشددت على ضرورة قيام المدرسة بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصور الشخصية للطالب وأن تكون جميع البيانات مطابقة تماما لشهادة الميلاد الإلكترونية 
_ تجميع الاستمارات داخل المدرسة المقيد بها الطالب ومعها 4 صور شخصية لكل طالب خلفية بيضاء على أن تكون نفس الصورة بالاستمارة الالكترونية
_ يرفق 2 صورة شهادة ميلاد معتمدة طبق الأصل
_ تجميع ايصالات المصروفات ورسوم الامتحان مجمعة في ظرف خاص بها لكل مدرسة، ويتم طباعة كشوف 12د الالكترونية بعد الانتهاء من التسجيل الالكتروني ويتم اعتمادها وختمها

فيديو التعليم الفنى قاعدة البيانات الصف الثالث الاعدادي الإعدادية وزارة التربية الاستمارة الالكترونية خاص الفصل الدراسي الأول التنبيه

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