ما المقصود بالعدسة؟.. «التعليم» تبث درسا مهما لطلاب الصف الثالث الإعدادى

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درسا مهما لطلاب الصف الثالث الإعدادي بعنوان: ما المقصود بالعدسة؟.. تعالوا نتعرّف على الإجابة



وقالت الوزارة في منشور علي صفحتها الرسمية عبر فيس بوك : طلاب "الصف الثالث الإعدادي"، مع شرح كل نوع من أنواع العدسات، وهما العدسة "المحدبة" و"المقعرة"، شاهدوهم من خلال الفيديو التالي، من درس "العدسات"، مادة "العلوم".

لمشاهدة الدرس

https://fb.watch/9VOIJcMUQy/

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس لجميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021_2022، وجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الإعدادية الإلتزام بتنفيذ الآتي:

_ التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021_2022 من خلال الرابط التالي

Moe_register.emis.gov.eg

وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب

_ يبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب وذلك بداية من يوم 12 ديسمبر حتي يوم 20 ديسمبر .

وشددت على ضرورة قيام المدرسة بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصور الشخصية للطالب وأن تكون جميع البيانات مطابقة تماما لشهادة الميلاد الإلكترونية

_ تجميع الاستمارات داخل المدرسة المقيد بها الطالب ومعها 4 صور شخصية لكل طالب خلفية بيضاء على أن تكون نفس الصورة بالاستمارة الالكترونية

_ يرفق 2 صورة شهادة ميلاد معتمدة طبق الأصل

_ تجميع ايصالات المصروفات ورسوم الامتحان مجمعة في ظرف خاص بها لكل مدرسة، ويتم طباعة كشوف 12د الالكترونية بعد الانتهاء من التسجيل الالكتروني ويتم اعتمادها وختمها