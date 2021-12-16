ما المقصود بالعدسة؟.. «التعليم» تبث درسا مهما لطلاب الصف الثالث الإعدادى
بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درسا مهما لطلاب الصف الثالث الإعدادي بعنوان: ما المقصود بالعدسة؟.. تعالوا نتعرّف على الإجابة
وقالت الوزارة في منشور علي صفحتها الرسمية عبر فيس بوك : طلاب "الصف الثالث الإعدادي"، مع شرح كل نوع من أنواع العدسات، وهما العدسة "المحدبة" و"المقعرة"، شاهدوهم من خلال الفيديو التالي، من درس "العدسات"، مادة "العلوم".
لمشاهدة الدرس
https://fb.watch/9VOIJcMUQy/
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاكس لجميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021_2022، وجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الإعدادية الإلتزام بتنفيذ الآتي:
_ التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021_2022 من خلال الرابط التالي
Moe_register.emis.gov.eg
وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب
_ يبدأ التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام البريد الموحد للطلاب وذلك بداية من يوم 12 ديسمبر حتي يوم 20 ديسمبر .
وشددت على ضرورة قيام المدرسة بمراجعة استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصور الشخصية للطالب وأن تكون جميع البيانات مطابقة تماما لشهادة الميلاد الإلكترونية
_ تجميع الاستمارات داخل المدرسة المقيد بها الطالب ومعها 4 صور شخصية لكل طالب خلفية بيضاء على أن تكون نفس الصورة بالاستمارة الالكترونية
_ يرفق 2 صورة شهادة ميلاد معتمدة طبق الأصل
_ تجميع ايصالات المصروفات ورسوم الامتحان مجمعة في ظرف خاص بها لكل مدرسة، ويتم طباعة كشوف 12د الالكترونية بعد الانتهاء من التسجيل الالكتروني ويتم اعتمادها وختمها