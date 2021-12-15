مشاركة كبيرة من الشباب بورشة الديكور السينمائي للمركز القومى للسينما (صور)

أقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة مجانية للديكور السينمائي بمشاركة عدد كبير من الشباب السينمائي.

وأقيمت الورشة بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد "مجدي الشحري "، و يحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" و سوف تستمر الورشة لمدة عام كامل بمعدل ٢٤ محاضرة على أن تكون مدة المحاضرة ٣ ساعات على و تقام الثلاثاء من كل أسبوع.

ورشة الديكور السينمائي للمركز القومى للسينما

يذكر أن الورشة تقام بشكل مجاني للهواه و محبي الديكور السينمائي، و تحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي و الإخراج الفني ، من تحليل السيناريو والتفسير ، إلى مهارات البحث ، وتطوير المفاهيم ، وأساليب التصميم ، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

ورشة الديكور السينمائي للمركز القومى للسينما

جدير بالذكر أن الدعوه عامه للمشاركة بفعاليات الورشة و تقام بمقر مركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون أول الهرم بجوار سينما رادوبيس.

يهتم معهد سينما السينما بتدريس مادة الديكور السينمائي وهي من المواد المهمة والتخصصية جدا لما فيها من جوانب عديدة ومختلفة وعلى رأس هذه الأسس التي يختلف بها الديكور السينمائي عن غيره هو أن مفهوم السائد للديكور هو التنسيق وابداع الاشكال الجميلة لكن الديكور السينمائي قد يختلف عن ذلك تماما فقد يكون الديكور السينمائي من أجل جعل المنظر قبيح أو غير مهندم مثل بناء غرفة فقيرة بدون دهان جيد أو بدون وحدات إضاءة جيدة.. ف مهندس الديكور هنا يجب أن يستخدم أدواته كما يتناسب مع سيناريو السيناريو المكتوب.

ورشة الديكور السينمائي للمركز القومى للسينما

يشمل قسم هندسة المناظر أو الديكور دراسة الأزياء وتصميم الأزياء فكل شخصية ولها أسلوب وطريقة في اختيار الوان ملابس الملابس وشكلها فمثلا الشخص الكئيب المحبط لا يرتدي الالوان المبهجة وهكذا وهذا ما يحدده أيضا في ملامح الشخصية الموجودة ب سيناريو السيناريو وكذلك رؤية مصمم الملابس والديكور على حد السواء.