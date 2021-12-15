الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 140 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الغربية

حشيش بحوزة 3 عناصر
حشيش بحوزة 3 عناصر

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (3 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتهم (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد "3" هواتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫400٫000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الشرقية مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة مديرية أمن الغربية الإدارة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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