الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

برنامج لتنمية السلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجًا لبناء القدرات وتنمية السلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية.

يأتي البرنامج تنفيذًا لمُستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات في بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنميتها لتَهيئة المؤسسات والعاملين لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها.

ويستمر البرنامج 4 أيام ويهدف إلى تهيئة العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة بيئة العمل الرقمية في ضوء مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التكنولوجية المتاحة ومواجهة التحديات التكنولوجية المتزايدة. ويتناول البرنامج تنمية السلوك التكنولوجي للعاملين في مجال تقديم الخدمات العامة، كما يتناول موضوعات حول الإدارة الآمنة والفعّالة لمنظومات العمل الرقمية، وتنمية مهارات إدارة الأزمات الرقمية.

وشهدت الدفعة الأولى من البرنامج مشاركة ٤٠ شخص من قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في إطار تعزيز القدرات الرقابية الرقمية والسلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز.

وزارة الاتصالات الجهاز الإداري للدولة المعهد الأمني للتنمية البشرية وزارة الداخلية مصر بناء القدرات الرقمية تهيئة العاملين

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