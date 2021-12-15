الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ستايلست «حلم حياتى»: حرصت على ظهور أبطال العمل بشكل حقيقي

الاستايلست دنيا
الاستايلست دنيا عبد المعبود

قالت الاستايلست دنيا عبد المعبود، أن حكاية "حلم حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، تطلبت وقتًا طويلًا في التحضيرات، لاسيما أن الحكاية تناقش مرض التوحد.

وأشارت دنيا، إلى أن مرضى التوحد لا يحبون الألوان المزدهرة أو "الفاقعة"، وتابعت أنها عملت على الألوان الهادئة بشكل واقعي، خصوصاً أن هؤلاء المرضى لا يحبون التغيير أو بمعنى أدق "نمطيين" منذ الصغر حتى الكبر.

وأشارت إلى أنها حرصت على تفاصيل بطلة العمل الفنانة الشابة “مايان السيد”، حتى تظهر بشكل حقيقى للجمهور، لافتة إلى أن صناع "حلم حياتى" كانوا حريصين على تقديم عمل درامي غير تقليدى، لاسيما أن هذا المرض منتشر بكثرة.

وعن باقى أبطال المسلسل، أوضحت دنيا، أنها حرصت على ظهور عائلة "مايان السيد" مرتدين ملابس متوسطة خاصة أنها أسرة مصرية بسيطة، وحرصنا على ظهورهم بشكل طبيعي وغير مبالغ فيه.

وقالت مايان السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها اهتمت بتفاصيل مرض التوحد من خلال العديد من المعايشات مع بعض المرضى، والتي انعكست على أداءها التمثيلي حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد منها تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، صعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، الانفعال الزائد من المزاح، التفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.

 يشار إلى أن الاستايلست دنيا عبد المعبود، تحضر حالياً لمسلسل النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج مجدى الهوارى، حيث بدأت التحضيرات على ملابس شخصيات العمل، ومن المقرر البدء في تصويره مطلع الشهر المقبل.

مرضى التوحد حكايات مسلسل إلا انا حكاية حلم حياتي الفنانة الشابة مايان السيد النجم مصطفى شعبان

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