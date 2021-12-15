الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا صن» تكشف استراتيجية الأمير أندرو فى قضية الاعتداء الجنسى

الامير اندرو
الامير اندرو

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأمير أندرو ادعى أن ضحيته في قضية الاعتداء الجنسي تغير قصتها، في ظل كفاحه من أجل رفض المحكمة للدعوى المرفوعة ضده.

وتابعت أن محامي دوق يورك (61 عامًا) أكدوا أن فيرجينيا روبرتس جوفري التي زعمت أنه اعتدى عليها جنسيًا 3 مرات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، اتهموها بتغير قصتها.

وقال محامي الأمير أندرو إن المزاعم الموجهة ضد عضو العائلة المالكة غامضة ومبهمة.

كانت تقارير بريطانية، أكدت أن الصورة المنتشرة لدوق يورك بحوزة فيرجينيا كان من الممكن أن يتم التلاعب بها، كما اتهم محامو فرجينيا الأمير الشهر الماضي بـ"فضح الضحية" واستخدامها "لإشباع رغباته الجنسية".

وردًا على ذلك، قال أندرو بريتلر، المحامي الرئيسي للأمير إن مزاعم فيرجينيا "غامضة" لأنها قدمت روايات مختلفة عما حدث لها.

وطلب من قاضٍ رفض دعوى فيرجينيا في نيويورك ضد عضو العائلة المالكة.

وقال بريتلر: "شكواها غامضة في أحسن الأحوال وغير مفهومة في أسوأ الأحوال".

أضاف "أن رفض جوفري إدراج أي شيء عدا المزاعم الأكثر حسمًا أمر محير نظرًا لنمطها في الكشف لوسائل الإعلام عن التفاصيل المزعومة لنفس الادعاءات".

وتابع: "ربما كان ميل جوفري لتغيير قصتها هو الذي دفعها إلى إبقاء مزاعم الشكوى غامضة ، حتى لا تلتزم بأي حساب محدد".

أكدت الصحيفة أنه رغم ذلك، تمسكت روبرتس باتهاماتها، قائلة إن الأمير "كان مسيئًا، وتسبب في إلحاق أضرار بها".

وتابعت انه خلال شهر سبتمبر الماضي، أكد فريقها القانوني أنهم أصدروا أمرًا قضائيًا ضد أندرو قبل محاكمته التمهيدية في نيويورك المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

وزعمت مصادر ملكية أنها تركت أندرو "مستهلكًا تمامًا" للقضية حيث أخبر فريقه القانوني الأمريكي الأسبوع الماضي بإلغاء خطط عيد الميلاد الخاصة بهم ، وتعهد بأنهم يجب أن "لا يضيعوا اي وقت للانتهاء من هذه القضية".

الأمير أندرو قانون المحكمة حكم اعتداء نيويورك قضية استراتيجية العائلة المالكة الاستراتيجي الاعتداء الجنسي

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