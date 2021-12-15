الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يستمع لشرح حول مقتنيات شقة الزمالك الأثرية (فيديو)

النائب العام
النائب العام

نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة، مقطع فيديو للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يشرح من خلاله مقتنيات شقة الزمالك.

https://fb.watch/9VKsTGQoGZ/

وشهد المستشار النائب العام، حمادة الصاوي، الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور/ مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك. 

جاء ذلك بحضور المستشار/ جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية. 

وكانت النيابة العامة قد انتهت في غضون 5 أشهر مضت من فحص ما يربو على 5 آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.

وعهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.

وانتقل فريق التحقيق في ٢٩/٦/٢٠٢١ إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام. 

النائب العام الزمالك محكمة جنوب القاهرة مصطفى وزيرى مجلس الأعلى للآثار مقتنيات شقة الزمالك محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

مع بدء تطبيقه.. 18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

«مدبولي» يؤكد أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بدمياط

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الصحة: تدريب 3 آلاف صيدلي بجميع مستشفيات الوزارة خلال العام الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود