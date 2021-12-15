محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في الخامس عشر من يناير 2022، وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه محافظ الإسكندرية تعليم الإسكندرية بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وأصدر تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية.

على الصعيد ذاته، وجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 15 من يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي عام ومهني وصفوف النقل بالتعليم الفني «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي»، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ومهني يوم 16 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 22 من يناير، على أن تُختتم أعمال الامتحانات بامتحانات الشهادة الإعدادية «للعام والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع» يوم 29 من يناير، مع الالتزام التام بكافة التدابير و الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسلامة الطلاب.

وأكّد «سعد» أن يوم الأربعاء 19 يناير إجازة رسمية من الامتحانات لمراعاة احتفال الإخوة الأقباط بعيد الغطاس، وكذلك يوم الخميس الموافق 27 من يناير احتفالا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.