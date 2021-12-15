الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

دراسة تكشف تأثير نفايات البلاستيك: الحشرات الضارة تتغذى عليه

النفايات البلاستيكية
النفايات البلاستيكية

كشفت دراسة أن الميكروبات والحشرات الضارة في المحيطات والتربة في جميع أنحاء العالم تتطور بسبب أكل البلاستيك.

بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قام البحث بمسح أكثر من 200 مليون جين موجود في عينات الحمض النووي المأخوذة من البيئة ووجد 30 ألف إنزيم مختلف يمكن أن يحلل 10 أنواع مختلفة من البلاستيك.

قالت الصحيفة إن الدراسة هى أول تقييم عالمي واسع النطاق لإمكانية تحلل البلاستيك من البكتيريا والحشرات الضارة ووجدت أن واحدًا من كل أربعة من الكائنات الحية التي تم تحليلها يحمل إنزيمًا مناسبًا. 

ووجد الباحثون أن عدد ونوع الإنزيمات التي اكتشفوها يتطابق مع كمية ونوع التلوث البلاستيكي في مواقع مختلفة.

وقال العلماء إن النتائج "تقدم دليلاً على التأثير القابل للقياس للتلوث البلاستيكي على البيئة الميكروبية العالمية".

وأكدت أنه يتم إلقاء ملايين الأطنان من البلاستيك في البيئة كل عام، وينتشر التلوث، الآن، على كوكب الأرض من قمة جبل إيفرست إلى أعمق المحيطات، ويعد تقليل كمية البلاستيك المستخدم أمرًا حيويًا وكذلك جمع النفايات ومعالجتها بشكل صحيح.
وتابعت أنه من الصعب حاليًا تحلل العديد من المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها، لأن استخدام الإنزيمات لتفكيك المواد البلاستيكية بسرعة إلى لبنات البناء الخاصة بها من شأنه أن يمكّن من تصنيع منتجات جديدة من المنتجات القديمة ، مما يقلل الحاجة إلى إنتاج البلاستيك البكر. يوفر البحث الجديد العديد من الإنزيمات الجديدة ليتم فحصها وتكييفها للاستخدام الصناعي.

وقال أليكسيج زيليزنياك في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد: "لقد وجدنا خطوطًا متعددة من الأدلة تدعم حقيقة أن قدرة الميكروبيوم العالمي على تحلل البلاستيك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقياسات التلوث البيئي البلاستيكي وهو دليل هام على كيفية استجابة البيئة للضغوط التي نضعها عليها". 

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