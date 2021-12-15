وزيرة التضامن تشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعاليات احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور اللواء عبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الجمعيات والخبراء فى مجال الإعاقة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بقضية ذوى الإعاقة، حيث هناك لهم مقاعد في البرلمان، كما أن الدستور أقر في مواد صريحة بحقوق ذوى الإعاقة ثم جاء القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لتؤكد على تلك الحقوق.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لدور المجتمع المدنى، فهو الذراع التنفيذية للوزارة يتبني نفس السياسات الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة أن الاشخاص ذوي الإعاقة لديهم حقوق فى التعليم والصحة والعمل وهم قادرون ولكن باختلاف، والإعلام عليه دور في إبراز الصورة الإيجابية لذوى الإعاقة، مؤكدة أنه تم تقديم دعم نقدي للأشخاص ذوي الإعاقة بـ٥ مليارات جنيه.

وأوضحت أن بعض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في سبيل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنها المعنية برئاسة اللجنة العليا التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تختص بتنفيذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، كما أشارت إلى شروع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ العديد من التدخلات والعمليات الاستراتيجية التي تشمل وضع معايير جودة لكافة خدمات التأهيل، وتعزيز الجهاز الإداري وصقل قدراته وإمكاناته، وميكنة خدمات الرعاية والتأهيل بالكامل.

ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي مركزًا لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فى حي الأميرات يشمل عدة غرف للتخاطب والعلاج الطبيعي والعلاج الحسي، ومركزًا للتوجيه والاستشارات الأسرية، ومركز إعداد الأسر المنتجة، وورشة تجميل للسيدات، وعدة ورش للتدريب المهني، ومعرضًا للمنتجات اليدوية والأثاث، بالإضافة الى مكتب للتأهيل وثلاث حضانات وعيادة ٢ كفاية.