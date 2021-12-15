النيابة: حبس تشكيل عصابي لسـرقة المساكن في مدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وبالانتقال أمكن ضبطه، وتبيَّن أنه عاطل - مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وبحوزته "جهاز لاب توب" مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقته، وكذا 2 جهاز لاب توب آخرين من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم "محرر بشأنها محضر" بالاشتراك مع عاطل "له معلومات جنائية" - سائق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أجنة حديدية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها.

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السـرقـة مـن داخـل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وأقروا بارتكاب (واقعتين سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.