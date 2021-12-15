الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الشبراوية» تنظم دورات لـدعاة الصوفية لمواجهة الفكر المتطرف

شيخ الطريقة الشبراوية
شيخ الطريقة الشبراوية

أعلنت الطريقة الشبراوية الخلواتية، اليوم الأربعاء، عن تدشين دورات لإعداد الدعاة بمقرها فى صلاح سالم، لنشر الفكر الإسلامى الوسطى، وتعريف الشباب بمنهج التصوف خاصة بعد أن شوهت التيارات المتشددة صورة الطرق الصوفية فى عدد من المحافظات، الأمر الذى جعل عدد من الصوفية تأخذ على عاتقها مهمة تصحيح الصورة الذهنية عن التصوف لدى عدد كبير من الناس والفئات خاصة الشباب . 

وقال محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية الخلواتية، إن المجلس الأعلى للطريقة، قرر تنظيم دورات لعدد من دعاة ووعاظ الطريقة، لإعدادهم فكرياً وتثقيفياً، لنشر الوسطية والأخلاق المحمدية. 

وتابع " الشبراوى" فى تصريحاته: لاحظنا إنقسام الشباب إلى فئتين، فئة انجرفت نحو الفكر المتطرف وأخرى تهتم بفنانى المهرجانات، بدلاً من أن يتجه الشباب لبناء بلده ومعاونة  الرئيس السيسى، فالطريقة الشبراوية وغيرها من الطرق الصوفية تحمل على عاتقها إعادة الإنضباط الأخلاقى للشارع ودعوة الشباب للوقوف بجانب وطنهم حتى تصبح مصر فى مقدمة الأمم . 

 

مواجهة التطرف الشبراوية تعلن عمل دورات إعداد الدعاة

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وائل لطفي

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