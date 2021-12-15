الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حماية المستهلك تشن حملات لضبط الأسواق

ايمن حسام
ايمن حسام

كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عددًا من الحملات على الأسواق، بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

كان قد أعلن أمس، أن إجمالي الشكاوى التى تلقاها الجهاز منذ بداية العام حتى الآن بلغ 200 ألف شكوى.

وأوضح حسام الدين أن 32% من الشكاوى سلع معمرة و25% في مجال الاتصالات، و30% في المتنوع، والنسبة الباقية بين السيارات والخدمات، مشيرا إلى أنه تم حل 97% منها، وهي نسبة تعد الأعلى في تاريخ الجهاز مقابل 160 ألف شكوى العام الماضي ونسبة حل تبلغ 83%.

فرع الشرقية:

تم تحرير عدد من المحاضر ضد مجموعة من الصيدليات لحيازتها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة جدول أول وثالث وغير مسجله بدفتر المخدرات.

كما تم تحرير 11 محضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضر ضد عدد من المحلات التجارية لبيع الأدوات الكهربائية.

فرع البحيرة:

تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية متمثلة في الطحينة والتونا والمخلل وغيرهم من المنتجات بدون علامات تجارية ومجهولة المصدر بأحد مخازن المواد الغذائية، بالإضافة إلي عدد (2) أكاديمية لتعليم التمريض غير مرخصة وضبط (174) شيشة بأحد عشر مقهى لمخالفة قرار مجلس الوزراء المصري وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتحرير عدد (33) محضر ضد عدد من المنشآت التجارية ومعارض السيارات لضبط عدد من المخالفات منها عدم وضع المواصفات الخاصة بالسيارة والسعر الشامل وعدم توافر الاشتراطات الصحية.

فرع الإسكندرية:

ضبط عدد (5) عيادات ومعمل تحليل وجيم تقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي على خلاف الحقيقة وكميات من الأدوية مهربة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد (7) مراكز لخدمة وصيانة سلع معمره لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص.

وتحرير عدد من المحاضر ضد مجموعة من المحلات التجارية لعدم التزامهم بالإعلان عن السعر الشامل وعدم إصدار فواتير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

فرع سوهاج:

تم ضبط كميات من المواد الغذائية بأحد مراكز التعبئة والمحلات التجارية لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلي  حيازة وعرض سجائر مستوردة لا تحمل بندرول وزارة المالية، وفي المجال الطبي تم ضبط بعض المنشآت الطبية تعمل بدون ترخيص وبحيازتها أدوية مخدرة مدرجة بجدول قانون المخدرات وأدوية ومستلزمات طبية وأجهزة طبية مجهولة المصدر. 

مباحث التموين مجلس الوزراء حماية المستهلك مستلزمات الرقابة الإدارية بدون ترخيص وزارة الصحة الكهرباء قانون المخدرات سلع مجهولة المصدر غير مرخصة رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس الوزراء

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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