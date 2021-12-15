الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

توقعات الفلك لبرج الحوت لعام 2022 على كافة الأصعدة

برج الحوت
برج الحوت

 

يفصلنا أيام عن استقبال عام جديد، بما يحمل من خيبات أمل وتفاؤل بالنسبة لأصحاب الأبراج الفلكية والمهتمين بهذا الأمر.

ونرصد وفقًا لموقع“ ganeshaspeaks"  توقعات الفلك لبرج الحوت لعام 2022.

يتميز أصحاب الحوت بأنهم أشخاص حالمين، يفضلون الغير عن أنفسهم، لكن عيبهم الكسل في اتخاذ خطوات للأمام، فهم يتمتعون بموهبة خفية في معرفة الخطأ ويعتمد عليك هذا العام كافة الأسرة في حل مشكلات كثيرة ويجب أن تعلم أنها مسؤوليتك في حل هذه المشاكل.

في الحب

اختلاف بسيط في أسلوبك في العلاقة العاطفية يفرق كثيرًا، لذا عليك أن تمسك زمام الأمور في علاقاتك العاطفية وتتأكد من معاملتك لشريك حياتك، كما أنك لا تشعر بالانجذاب نحو أشخاص معينه بقدر ما تفضل الحديث بشكل مباشر معه .

فى الوظيفة

ضع مخططات للعمل في العام الجديد هذا جيد للغاية مع عدم الانصياع للحماسة الخاصة بك بشكل كبير حتى لا تندم في النهاية، ولكنك لابد أن تركز فيما يخصك داخل عملك وان تطمح للترقية في الشأن الوظيفي.

المال 

عشت وقت كبير من الاضطراب المالي لذ عليك مراجعة حساباتك والعمل على الاعتماد على التخطيط والاستثمار، والحصول على دخل ثابت هذا الأمر بالنسبة لك حيث أن عملك الجاد مهم للغاية في هذا التوقيت.

 الصحة

تجنب كل أشكال الإدمان التى يمكنها أن تضر بصحتك بل اهتم بالمشروبات المفيدة التى تساعدك صحيًا.

توقعات الفلك لبرج الحوت لعام 2022 برج الحوت لعام 2022 على كافة الأصعدة برج الحوت توقعات الفلك برج الحوت لعام 2022 توقعات الفلك برج الحوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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