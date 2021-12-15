رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اجتماعاً تنسيقياً مع مدير الإدارة الصحية ورؤساء القرى التسع ورؤساء الأحياء بقاعة المؤتمرات بديوان الوحدة المحلية، برفع درجة الاستعداد والجاهزية وتقديم الدعم الكامل لنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق الهدف القومي بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

أجتماع رئيس مركز ملوي برؤساء القري والأحياء

واستعرض السايس خلال الاجتماع مجهود رؤساء القرى التسع بشأن تكليفات رئيس المدينة حول القيام بعمل حملات وندوات توعوية لحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا، مشددًا على منع المواطنين من الدخول لأي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا من خلال الشهادة المعدة لذلك مع تكثيف المرور والمتابعة على كافة المصالح الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أجتماع رئيس مركز ملوي برؤساء القري والأحياء

أجتماع رئيس مركز ملوي برؤساء القري والأحياء

أجتماع رئيس مركز ملوي برؤساء القري والأحياء