الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالعروض الفنية والرياضية.. انطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح

فعاليات الاحتفال
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والسكرتير العام لمحافظة مطروح اللواء أشرف إبراهيم وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

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 فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم طابور العرض الذي ضم عروض من ذوي الهمم وبراعم رياض الأطفال وكورال التربية والتعليم بقيادة إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية.

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 فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح

كما تم تقديم عرض من قبل أطفال مدرسة ابن سيناء التجريبية المتميزة عن المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والتي خدمت أهالي محافظة مطروح بالإضافة إلى الطابور الرياضي لجامعة مطروح وأسرة طلاب من أجل مصر.

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 فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح

وشارك قصر ثقافة مطروح بعدد من عروض الفنون الشعبية والتنورة احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة المقام في منطقة روميل بكورنيش المدينة بالإضافة إلى عروض الجمباز والكاراتيه والفروسية.

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 فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح

فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح
محافظ مطروح العيد القومي جامعة مطروح رياض الاطفال نائب محافظ مطروح

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محو ثقافة العداء للسياحة

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