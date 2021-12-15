النيابة تستعجل التحريات في واقعة سرقة «مهندس القطامية»

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بسرعة ورود التحريات حول مزاولة شخصين نشاطًا إجراميًا في مجال السرقة بالإكراه بمنطقة القطامية.

وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة القطامية، من مهندس بشركة مقاولات، يُفيد بأنه أثناء عمله بمشروع "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار ناري في الهواء باستخدام بندقية خرطوش وتهديده، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكبي الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال ركوبها دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهما بندقية “خرطوش” المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائه داخل سيارة ملك عم أحد المتهمين، كما أرشدا عن "2 بندقية آلية- 4 خزينة - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، كما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى ممارسة نشاط إجرامي سرقة بالإكراه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الجهاز، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.