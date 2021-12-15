الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير محاضر لـ8 آلاف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

ضبط مخالفي ارتداء
ضبط مخالفي ارتداء الكمامات الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 8275 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8239 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.

وكانت الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيهًا من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيهًا.

ويتم تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، وليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

الأجهزة الأمنية زارة الداخلية الكمامات الواقية الإجراءات القانونية الغرامة المقررة الحملات

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وائل لطفي

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