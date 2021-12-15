ضبط عاملين يديران ورشتين للأسلحة النارية في سوهاج

شن قطاع الأمن العام ، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاملان لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على 3 فرد محلي، وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع، و4 أشخاص وبحوزتهم «بندقيتين آلي، طبنجة، كمية من مخدر الحشيش»، بالإضافة إلى 11 دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة ومباشرة التحقيق على كل واقعة على حدة.