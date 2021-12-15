الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عصابة «السيارات» ببولاق أبو العلا

القبض على عصابة
القبض على عصابة

تمكنت مباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عناصر تشكيل عصابي بمنطقة بولاق أبو العلا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا، من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة- شخصين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها"، وبحوزتهما هاتف محمول وبمواجهتهما اعترافا بسرقة السيارتين بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 وأمكن بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السيارات بذات الأسلوب.

 وأضافا بارتكاب 9 وقائع سرقة سيارة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من المبلغ بسرقتها بمكان إخفائهما بمنطقة الوراق، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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