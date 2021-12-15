محافظ مطروح يطلق «قدم صحيح» لعلاج وتوعية مرضى القدم السكري

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، من داخل مستشفى مطروح العام وضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، مبادرة "قدم صحيح" لتقديم الخدمات العلاجية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين أبناء محافظة مطروح بالمجان، والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ مطروح لأول قافلة نظمتها صناع الخير ضمن فعاليات قدم صحيح بمطروح لعلاج مرضى القدم السكرى بالمجان بمستشفى مطروح العام.

وخلال تفقده لقافلة قدم صحيح بمستشفى مطروح العام، أوضح اللواء خالد شعيب أن إطلاق المبادرة تزامنا مع احتفالات العيد القومى للمحافظة كبشرة خير وهديه لكل أهالينا مرضى القدم السكرى في أنحاء المحافظة، وأن المحافظة وصناع الخير توافقا على استهداف أن يصبح عام 2022 عام القدم الصحيح داخل المحافظة ونسعى أن تكون مطروح بلا بتر قدم سكرى واحد خلال خمس سنوات.

وأعرب محافظ مطروح عن شكره لمؤسسة صناع الخير لتنفيذها مبادرة قدم صحيح وإطلاق المبادرة لخدمة أهالي مطروح مرضى القدم السكري، موضحا أن المؤسسة سبق لها وقدمت خدمات طبية رائدة في مجالات العيون لعدد كبير من أهالي مدن وقرى المحافظة المختلفة.

من جهته، أكد الدكتور محمود وافي، المدير التنفيذي لمبادرة "قدم صحيح" أن إطلاق المبادرة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتشمل كل أهالي مطروح أقصى شمال غرب مصر، ضمن استراتيجية عمل صناع الخير التي تستهدف الوصول بخدماتها الطبية والتنموية لكل مواطن مصري مستحق فى كل المحافظات المصرية وبخاصة فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

وأشار إلى أن قافلة مبادرة قدم صحيح نجحت في توقيع الكشف على 65 حالة من حالات القدم السكري وصرف العلاج وهو ما يساوي 4 أضعاف ما توقعنا توقيع الكشف عليهم من مرض القدم السكري وأن الإقبال الكثيف على قافلة اليوم من مرضى القدم السكرى كان محفزا لنا لكي نتفق مع المحافظ على افتتاح غرفة للمبادرة بإحدى المنشآت الطبية بالمحافظة.

وأوضح وافي أن غرفة مبادرة قدم صحيح بمطروح سوف تقدم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات غير القادرين، وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكري.