الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب سرقة أتوبيس».. 3 أشخاص ينهون حياة شاب بمنشأة القناطر

جثة
جثة

تمكنت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط ثلاثة أشخاص تعدوا بالضرب على شاب حتى الموت، لمحاولته سرقة أتوبيس من داخل جراج بمنشأة القناطر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بالشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب وبه آثار ضرب وجروح في أماكن متفرقة من جسده.

 وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال في جراج تعدوا بالضرب على المجني عليه حتى الموت بعدما ضبطوه أثناء محاولته سرقة أتوبيس من داخل الجراج. 

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مباحث مديرية أمن الجيزة ثلاثة أشخاص شاب منشأة القناطر جراج غرفة النجدة

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