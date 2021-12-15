الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان: قانون العمل الجديد يضع الدولة في مكانتها اللائقة بين دول العالم

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة  النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور النائبين مجدي سليم، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية (أصحاب الأعمال)، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (العمال) وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

واستطرد الوزير قائلا، إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها.  

وأشار الوزير أن الوزارة حرصت وراعت في صياغة مواد هذا القانون، مواد الدستور المصري، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وحقوق المرأة والطفل، بما يحقق الاستقرار في مجتمع العمل ويعمل على تنظيمه بالشكل الذي يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التي تنظم العمل بداخلها.

من جانبه قدم عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه على حضور إجتماع اللجنة وعلى الجهد المبذول في صياغة أحكام مشروع القانون وتواصله الدائم مع اللجنة لمتابعة ما توصلت إليه من مناقشات، مؤكداً أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية  طرح المشروع للمناقشات حتى يخرج قانوناً متوازناً يخدم مصالح كافة أطراف العمل.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع قانون العمل يتضمن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

محمد سعفان وزير القوى العاملة لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة مجلس الشيوخ مشروع قانون العمل فصل العامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

وزير الري: إثيوبيا تتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

خطاب مهم من «التعليم» بشأن سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

زراعة بورسعيد: الانتهاء من الدفعة الأخيرة من السماد النتروجيني لمحصول بنجر السكر

وزير الرى يكشف تطورات محور ربط بحيرة فيكتوريا البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟