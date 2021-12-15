الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات إلى إستونيا

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

غادر القاهرة صباح اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى العاصمة الإستونية تالين فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة، بحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإستونيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التجربة الاستونية الرائدة فى مجال التحول الرقمى؛ حيث تعد من أكثر المجتمعات الرقمية تطورا فى العالم، بالإضافة الى خبراتها الواسعة في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية.
كما أنه من المقرر أن يلتقى الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة مع اندريس سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بدولة استونيا، ومسؤولى الحكومة، وقيادات البرلمان الإستوني، لمناقشة اليات دعم التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات، ودعم الابداع التكنولوجى.

ومن المقرر مناقشة آليات تبادل الخبرات فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسئولى الشركات الاستونية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

 

 

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