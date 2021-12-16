أشجار «الكريسماس» 2022 مستوحاة من «هاري بوتر» (صور)

عالم «هاري بوتر» هو سحر خالص من جميع النواحي. هذه ليست مجرد سلسلة من الكتب والأفلام مخصصة لعالم مليء بالسحر، إنها أجواء رائعة تغوص فيها عندما تشاهدها أو تقرأها.

وتعد أفلام «هاري بوتر» رائعة بالنسبة للعديد من الحالات، ويمكن أن تزيّن شجرة الكريسماس من أفكار مستوحاة منها.

ووفقا لموقع «digsdigs» نرصد مجموعة من ديكورات الكريسماس مستوحاة من روايات هاري بوتر.

أشجار «الكريسماس

شجرة عيد الميلاد إبداعية ومشرقة مع زخارف جريئة وأكاليل الحروف وقبعة الفرز والبوم والفروع وأكواز الصنوبر.

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

ويمكن أن تتزين شجرة عيد الميلاد بخارف ذهبية وفضية وأرجوانية بأحجام مختلفة ومفاتيح مجنحة وأضواء ونظارات وحروف وبومة.

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس

أشجار «الكريسماس