الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أشجار «الكريسماس» 2022 مستوحاة من «هاري بوتر» (صور)

أشجار «الكريسماس
أشجار «الكريسماس

عالم «هاري بوتر» هو سحر خالص من جميع النواحي. هذه ليست مجرد سلسلة من الكتب والأفلام مخصصة لعالم مليء بالسحر، إنها أجواء رائعة تغوص فيها عندما تشاهدها أو تقرأها.

وتعد أفلام «هاري بوتر» رائعة بالنسبة للعديد من الحالات، ويمكن أن تزيّن شجرة الكريسماس من أفكار مستوحاة منها.

ووفقا لموقع «digsdigs» نرصد مجموعة من ديكورات الكريسماس مستوحاة من روايات هاري بوتر. 

شجرة عيد الميلاد متدفقة إبداعية ومشرقة مع زخارف جريئة وأكاليل الحروف وقبعة الفرز والبوم والفروع وأكواز الصنوبر
أشجار «الكريسماس

شجرة عيد الميلاد إبداعية ومشرقة مع زخارف جريئة وأكاليل الحروف وقبعة الفرز والبوم والفروع وأكواز الصنوبر.

إن شجرة عيد الميلاد الملونة المزينة بزخارف جريئة ، وأضواء ، ونجوم ، وحروف ، وقبعة شجرة الفرز هي نجاح باهر
أشجار «الكريسماس
شجرة عيد الميلاد الرائعة من Harry Potter بزخارف ذهبية وفضية وأرجوانية بأحجام مختلفة ومفاتيح مجنحة وأضواء ونظارات وحروف وبومة وأرقام منصة
أشجار «الكريسماس

ويمكن أن تتزين شجرة عيد الميلاد بخارف ذهبية وفضية وأرجوانية بأحجام مختلفة ومفاتيح مجنحة وأضواء ونظارات وحروف وبومة.

شجرة عيد الميلاد لهاري بوتر مزينة بأكاليل الحروف وزخارف الجليد وشخصيات القمامة بالإضافة إلى غطاء شجرة الفرز
أشجار «الكريسماس
إن شجرة عيد الميلاد الزاهية لهاري بوتر المزينة بزخارف أرجوانية ذات جوانب ومراجل وشطرنج وبوم وأضواء وأشياء أخرى رائعة
أشجار «الكريسماس
شجرة الكريسماس المشرقة والرائعة من هاري بوتر مع بريق ذهبي وزخارف حمراء ، وبوم ، وسترات صغيرة ، وغطاء رأس للفرز
أشجار «الكريسماس

 

شجرة عيد الميلاد سهلة وأنيقة بزخارف حمراء ، وأكاليل ذهبية ، وغطاء رأس بومة ، وحروف من هوجورتس وزخرفة من الورق المقوى
أشجار «الكريسماس

 

شجرة عيد الميلاد هاري بوتر بيضاء مزينة بالنظارات ، ووشاح جريفندور ، وعصي ومراجل بالإضافة إلى قبعة الفرز العلوية
أشجار «الكريسماس

 

إن شجرة عيد الميلاد المكررة لهاري بوتر المزينة بمخطوطات ذهبية وزجاجات جرعة وفروع ذهبية وأضواء وحروف هي فكرة رائعة
أشجار «الكريسماس

 

إن شجرة عيد الميلاد المزينة بزخارف من الورق المقوى لأعضاء هيئة التدريس الزاهية والحلي الملونة هي فكرة ممتعة ورائعة
أشجار «الكريسماس

 

شجرة عيد الميلاد الزاهية لهاري بوتر مزينة بزخارف مختلفة وفروع مذهبة وأضواء وحروف وتماثيل غزال وقبعة فرز
أشجار «الكريسماس

 

شجرة عيد الميلاد الزاهية مزينة بالصور وأرقام المنصات والأضواء والأكاليل الملونة وتصدر شجرة الفرز
أشجار «الكريسماس

 

شجرة عيد الميلاد بيضاء مستوحاة من هاري بوتر مزينة بأوشحة Griffindor والبوم وزخارف هاري بوتر الصغيرة والمراجل وعلم في الأعلى
أشجار «الكريسماس

 

تعتبر قمة شجرة الكريسماس الرائعة على شكل سنيتش ذهبي لامع فكرة رائعة لحفلة عيد ميلاد هاري بوتر

 

شجرة عيد الميلاد مزينة بأنابيب اختبار تحتوي على مكونات سحرية مختلفة من كتب هاري بوتر
مخصصة لعالم مليء بالسحر أجواء رائعة جميع النواحي سلسلة من الكتب الأفلام مخصصة لعالم هاري بوتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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أشجار «الكريسماس» 2022 مستوحاة من «هاري بوتر» (صور)

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