الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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عالم

السلطات الروسية: تفكيك 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة خلال عام

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا تفكيك نحو 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة من قبل أجهزة الأمن في البلاد منذ بداية العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية الأخبارية، أن 211 عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع أسلحة وتهريبها جرى تحييدها، بالإضافة إلى تفكيك 236 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة وتكييفها.

وأشارت إلى أن السلطات صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، إلى جانب تحييد 23 إجراميًا، بينهم 4 زعماء عصابات، والقبض على 312 مسلحًا و821 من أعوانهم.

وعلى صعيد آخر، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لم تزود منظمة الصحة العالمية بعد بالمعلومات اللازمة للتصديق على لقاح"سبوتنيك V"، لكن العمل مستمر.

وأضاف "بيسكوف" في تصريحات صحفية: "هناك حقًا بعض المعلومات التي يجب توفيرها لتسجيل اللقاح، ولم نوفرها بعد؛ لأن لدينا نظرة مختلفة لماهية المعلومات للتسجيل، ولدينا بعض المعايير المختلفة والآراء، وما إلى ذلك.. ونحن على تواصل مع منظمة الصحة العالمية".

وأكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في تصريحات سابقة، أن منظمة الصحة العالمية تؤخر الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا؛ بسبب عقبات بيروقراطية بحتة.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية، ولا تزال بعض الإجراءات الإدارية قائمة.

وفي وقت لاحق، أشار رئيس الصندوق الروسي دميتريف إلى أن الصندوق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية في الشهرين المقبلين.

وفي أوائل ديسمبر الجاري، أبلغت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية، أن فحص خبراء المنظمة في روسيا لتقييم لقاح "سبوتنيك V" لن يتم قبل يناير 2022.

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