الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تتعاقد على 106 آلاف طن زيت خام

زيت الطعام
زيت الطعام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 106 ألف طن زيت خام، وذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت. 

وشملت الصفقة 69 ألف طن زيت خام مستورد بواقع (39 ألف طن زيت عباد، 30 ألف طن زيت صويا)، وكذلك 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنية.

تجدر الإشارة إلى أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن ٦.٥ شهر.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن البت في مناقصتين لتوريد زيت الطعام، الأولى محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد).

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي لها مساء اليوم، أنه سيتم تسليم هذه الكميات من الزيت الصويا والعباد خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ فبراير ٢٠٢٢.

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

المناقصة الثانية أعلنت عنها وزارة التموين متماثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي زيت مستورد رقم (١٤) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ كمية 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من ٥ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٢.

من جهة أخرى، شهدت  أسعار زيوت الطعام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-12-2021، بالسوق المحلي لدى التجار فقد استقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث ثبتت أسعار زيت الذرة الخام عند 20,000 جنيه للطن، واستقر أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليسجل سعر الطن 26,500 جنيه.

وأيضًا استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 27,000 جنيه ،واستقر سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 21,000 جنيه، وتراجعت أسعار زيت الصويا المكرر بنحو 200 جنيه للطن في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 23,200 جنيه.

وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الثلاثاء القابضة للصناعات الشركة الهيئة العامة للسلع التموينية العالمية حدود زيت التموين ممثلة عباد الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

بلاغ جديد من بسمة وهبة ضد أميرة بدر وأحمد سالم

الزمالك يكشف أسباب اختيار عبدالهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

«الصحة»: تسجيل 822 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

بشرى سارة.. «الصحة» تعلن موعد انتهاء الموجة الرابعة من كورونا

تفاصيل التحقيقات مع محاميي كريم الهواري في انتحال صفة عضوي نيابة

حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية