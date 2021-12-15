«السلع التموينية» تتعاقد على 106 آلاف طن زيت خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 106 ألف طن زيت خام، وذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت.

وشملت الصفقة 69 ألف طن زيت خام مستورد بواقع (39 ألف طن زيت عباد، 30 ألف طن زيت صويا)، وكذلك 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنية.

تجدر الإشارة إلى أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن ٦.٥ شهر.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن البت في مناقصتين لتوريد زيت الطعام، الأولى محدودة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد).

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي لها مساء اليوم، أنه سيتم تسليم هذه الكميات من الزيت الصويا والعباد خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ فبراير ٢٠٢٢.

وأوضحت أن جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

المناقصة الثانية أعلنت عنها وزارة التموين متماثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي زيت مستورد رقم (١٤) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ كمية 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، فترة وصول من ٥ إلى ٢٥ فبراير ٢٠٢٢.

من جهة أخرى، شهدت أسعار زيوت الطعام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-12-2021، بالسوق المحلي لدى التجار فقد استقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث ثبتت أسعار زيت الذرة الخام عند 20,000 جنيه للطن، واستقر أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليسجل سعر الطن 26,500 جنيه.

وأيضًا استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 27,000 جنيه ،واستقر سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 21,000 جنيه، وتراجعت أسعار زيت الصويا المكرر بنحو 200 جنيه للطن في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 23,200 جنيه.