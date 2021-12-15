وزيرة التضامن تشهد فعاليات احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بذوى الإعاقة.. اليوم

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة"، بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الجمعيات والخبراء فى مجال الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم دعم 117,500 من الأطفال ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة والملتحقين بالتعليم بدعم نقدي قيمته 530 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم حوالي 98,000 طالب من ذوي الإعاقة ومساندتهم لاستكمال تعليمهم، موضحة أن 28,210 طفلة وطفل استفادوا من خدمات حضانات الإعاقة، كما توزيع أجهزة تعويضية لإجمالي 2,140 طفل وطفلة.

وتقدم المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خدماتها لحوالي ١٤٠٠ فرد، وتضم ٨ مؤسسات رعاية هي مؤسسة كبار السن، ومؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، ومؤسسة الأحداث الضالين بالجيزة، ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، وأخرى بمصر القديمة، ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، بالإضافة إلى مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات.

من جانبه، قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال فترة من 25 إلى 35 يومًا، منذ وقت تقدمه للحصول على الكارت وحتى الحصول عليه.

وعن إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، أكد "خليل"، أن الشخص الذي يرغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يقوم بالحجز وتحديد موعد الكشف الطبي، وبعد ظهور نتيجة الكشف الطبي خلال 10 أيام، سيتم ربطها في مكاتب التأهيل، نتيجة للربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.



أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة:

- السمعية

- البصرية

- السمع بصرية

- الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة .

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التى تهدد الحياة .

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.