هل تزوجت الفنانة زبيدة ثروت بالمصور السينمائى عبده نصر؟

انطلقت الشائعات من كل اتجاه لتحاصر الفنانة زبيدة ثروت وتضعها في علاقة غرامية مع عبده نصر المصور السينمائي، وأنه يستعد للزواج منها، وأن والد زبيدة أمير البحر أحمد ثروت يعارض هذا الزواج، واستغل أسبابًا تافهة وخلافات صغيرة بينه وبينها ليضربها بقسوة سخطًا منه على غرامها بعبده نصر، كما ذكر والد زبيدة في حديث أجرته معه مجلة الكواكب.

وتمضي الشائعات لتؤكد أن زبيدة قد هددت بالامتناع عن مزاولة العمل في الاستوديوهات وتنفيذ العقود مالم تتزوج عبده نصر، وذهب أمير البحر أحمد ثروت والد زبيدة للكواكب في الوقت الذي تناثرت فيه الشائعات في كل مكان، وقال:" احموا ابنتي من هذه الشائعات، إنها تتألم مما يثار حولها من أقاويل، وما تنشره الصحف، لقد كان هدفي من الموافقة على اشتغالها بالفن أن اضرب مثلًا طيبًا للناس والعائلات على أن الفن عمل شريف، وأن بنات العائلات يستطعن تأدية أجل الخدمات لأوطانهن عن طريق الفن، ويومها وضعت في اعتباري أنني سوف أتعرض لسخط المتزمتين من دعاة الحرص على التقاليد، ولكني لم أضع في حسابي هذه المتاعب القاسية التي ألاقيها الآن".

وحدد ثروت المتاعب التي تتعرض لها ابنته قائلًا:" بعض أفراد الوسط الفني يستكترون على زبيدة أن تتم شهادتها الجامعية، وكثيرًا ما قالوا لها "الشهادة هتنفعك في إيه؟"، وأنا مع اشتغالها الفن ولكن لا بد أن تكمل دراستها الجامعية".

أما عن الشائعات فقال:" تلاحقها في كل مكان في كل موسم، ويروجها حاقدون تأكل نفوسهم الغيرة، وأنتم تعرفونهم ولا شك أنكم تعرفون آخر الشائعات عن زواجها من المصور السينمائي عبده نصر".

وأكمل:" الشائعة كاذبة، وعبده نصر فنان طيب وكبير، وارتبطت أنا وهو بصداقة قوية، وكثيرًا ما كنا نلتقي في مناسبات عدة، وشعوره نحوها – أقولها بكل ثقة – شعور فنان يقدر مواهبها، وشعور أب يفخر بنجاح ابنته، فكيف يستقيم هذا والزعم الذي يقل بزواجها منه".

وقال: "سمعت هذه الشائعة حين هاتفني أحد الصحفيين ليسألني هل ستتزوج زبيدة من عبده نصر، وضحكت فقد حسبتها مزحة، ولكنه عاد ليكرر السؤال بلهجة حادة، ولهذا نفيت له الإشاعة وقلت له إن عبده نصر رجل متزوج ورب أسرة سعيد فكيف يفكر بالزواج من زبيدة".