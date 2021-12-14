تعاون بين وزارتي الطيران والاتصالات لتنفيذ مشروعات قائمة على تقنيات التكنولوجيا

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر وزارة الطيران المدني، حيث تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي وسبل تعظيم الاستفادة من الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الطيران المدني.



وشهد اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمهتمين بمجال الأرصاد، وكذا التنبؤات الجوية ونظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات، من أجل إتاحة الخدمات إلكترونيا وتذليل كافة التحديات التقنية وتقديم خدمات دقيقة للمتعاملين في هذا المجال.



وخلال الاجتماع، أثنى الطيارمحمد منار وزير الطيران المدنى على الجهود التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات وهيئات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا على أن وزارة الطيران تسعى إلى التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات لتحقيق طفرة تكنولوجية هائلة في مختلف مجالات وأنشطة صناعة النقل الجوى تواكب الرقمنة الحديثة وعصر التحول الرقمي.



ومن جانبه، أشاد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى الدور الكبير للهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مجال الطقس والتنبؤات وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأرصاد الجوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، فضلاً عن تعاظم دورها مع دخولها عصر التحول الرقمي، مؤكدًا على أن هذا البروتوكول الذى سيتم توقيعه مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية يساعد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات المقدمة للخبراء والمهتمين بمجال الأرصاد وكذا التنبؤات الجوية ونظم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات من أجل إتاحة الخدمات إلكترونيا وتذليل كافة التحديات التقنية وتقديم خدمات رصدية دقيقة.



حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية و أماني متولي الوكيل الدائم بالوزارة.



ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندسة سالي رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي.