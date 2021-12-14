إحالة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة طبيب بالشروق للجنح

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة طبيب بمدينة الشروق لمحكمة الجنح .

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرت بإرتكابها واقعة السرقة وأرشدت عن مكان إخفائها للمسروقات، وأقرت بأنها قامت بتقيد عنوانها بمدينة الشروق عن طريق عقد إيجار سورى عقدته مع مالك شقة بمقابل مادى ليسهل عليها العمل بمدينة الشروق.

وعملت خادمة بأكثر من فيلل وشقق سكنية وفشلت في سرقتهم لانتشار كاميرات المراقبة بها، كما أقرت بأنها استغلت كبر سن المجني عليها وقامت بوضع المصوغات داخل كيس بلاستيك وإخفائهم في ملابسها.

وكان "ع.م"، طبيب، قال إنه نشر على الجروبات الخاصة بمدينة الشروق، طلب توظيف لسيدة للعمل مرافقة لوالدته، على أن تتولى رعايتها لأنها مسنة، مقابل مبلغ مالي.

وتابع: "قامت سيدة بمراسلتي وأبدت استعدادها لخدمتها وحضرت في الموعد المتفق عليه وقام بأخذ صورة من بطاقتها الشخصية، وتركها مع والدته، وفور عودته من عمله فوجئ بعدم وجودها ووجود أثار بعثرة بالشقة واكتشف سرقة مصوغات ذهبية من الشقة تقدر بـ 100 ألف جنيه، كما اكتشف بأنها ليست مقيمة بالعنوان المقيد بالبطاقة الشخصية".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من طبيب يتهم خادمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 100 ألف جنيه من داخل الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.