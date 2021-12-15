ضبط 10 آلاف و500 عبوة مخدر إسبانى مهربة بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 10 آلاف و500 عبوة مخدر إسبانى مهربة من الجمارك ومحظور تداولها، داخل شركة مستلزمات طبية غير مرخصة بطنطا.

وتكونت حملة الضبط بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، وجمال هنيدى مدير إدارة تموين بندر طنطا، ضمت ياسر مراد مدير الرقابة التموينية ومحمد الشيخ عضو الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، الثلاثاء، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز زفتى، وحررت 11 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.