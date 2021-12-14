تجديد حبس عصابة بتهمة تصنيع البودر المخدر بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم، حبس تشكيل عصابي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تصنيع مادة البودر المخدر وترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

تعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة، وعثر بداخله على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1500 جرام – 80 جراما من مخدر البودر - 800 جرام من مسحوق أبيض لتجهيز البودر المخدر - 57 جراما من البودر الأصفر " مادة خام لتصنيع البودر" - 3 ميزان حساس - 3 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون " المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة المشار إليها"– أدوات التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - 17 كيس "تبغ".

كما تم ضبط (دراجة بخارية "دون لوحات معدنية " خاصة بأحدهم) ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تصنيع المواد المخدرة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والدراجة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.