علي أكثر من كفارة ولا أعلم كم عددهم فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر اليوم يقول... علي أكثر من كفارة ولا أعلم عددهم فماذا أفعل؟

من جانبه، أجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال حيث قال: أجاز الفقهاء لو كان الحلف على أمر واحد فاخرج كفارة واحدة، الأمر الثاني أخرج الكفارة على ما أتذكره فلو كان هناك يمين لم أتذكره فالله برحمته يرفعه عني، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

وأوضح أمين الإفتاء أن النسيان مرفوع، فلو استطعت أن تخرج كفارة عن أيمانك تخرج 100 جنية عن كل يمين، إن لم تستطع فصوم 3 أيام عن كل يمين، ثم تب إلى الله عن هذا الحلف.

البحوث الإسلامية: المسلم إذا كرر الحلف باليمن تلزمه كفاره

وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية فى فتوى سابقة لها على سؤال يقول " أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته وفي يوم آخر أقسمت على هذا الشىء الذى أقسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى فهل عليّ كفارة واحدة أم كفارتين؟

وأوضحت البحوث الإسلامية: قائلة : أن المسلم إذا كرر الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.

أما إذا كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.

أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها.

وعليه: إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر في المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأول،ثم حنثت في يمينك الثاني، فتلزمك كفارة أخرى.