الزراعة: تحصين 5.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و841 ألفًا و748 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "مليون 486 ألفًا و723 رأس أبقار، 790 ألفًا و405 رأس جاموس، 493 ألفًا و684 رأس أغنام، 70 ألفًا و936 رأس ماعز" حتى 13 ديسمبر الحالي.

وتحصين 2 مليون و727 ألفًا و614 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "مليون و392 ألفًا و883 رأس أبقار، 778 ألفًا و312 رأس جاموس، 484 ألفًا و334 رأس أغنام، 70 ألفًا و536 رأس ماعز، 1549 رأس جمال حتى 13 ديسمبر أيضًا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

كان أكد «عبدالحكيم» أن وزارة الزراعة تعتزم إطلاق 13 قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديريات الطب البيطري بالمحافظتين، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة لصغار المربيين، وستتم زيارة عدد 13 قرية من قرى جنوب صعيد مصر ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.