طلاب مبادرة صناع السعادة يزورون مرضى معهد الأورام في دمياط

نظمت اليوم الثلاثاء،مدرسة الإيمان الخاصة زيارة لمعهد أورام دمياط، تحت إشراف جيرمين رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية و محمد أبو حشيش رئيس مجلس إدارة بنك العام الدمياطي وتوجيه التربية النفسية وذلك للمساهمة في إدخال البسمة والسعادة والفرح والبهجة على مرضى معهد الأورام وذويهم وللتخفيف عنهم.

وقام الطلاب بتوزيع الهدايا و الحلوى والمياه والعصائر وسط فرحة كبيرة من المرضى، داعيين لهم بالشفاء ومطالبين بتكرار الزيارة.

تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من طلاب مدرسة النيل المصرية، درعًا تذكاريًا تقديرًا لما حققته من جهود لحصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر مدن حول العالم.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع فريق المدرسة الذين أعربوا عن تقديرهم لجهودها المبذولة وهذا الإنجاز الرائع الذى يعزز مكانة دمياط على المستويين المحلي والدولي.

وفى ختام اللقاء، هنأت "المحافظ" فريق كرة اليد بالمدرسة لحصوله على المركز الأول ببطولة المدارس لكرة اليد آنسات على مستوى المحافظة، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.